Моисей и умирающий раб Микеланджело. Музей им. Пушкина.
Натюрморт Матисса, Эрмитаж.
Инфантэ, «Знак на дереве». Третьяковская галерея.
Петров-Водкин, «Купание красного коня». Третьяковская галерея.
Нестеров, «Преподобный Сергий Радонежский», Русский музей.
Зал героев войны 1812 года, Эрмитаж.
Статуи Антония Пия, римского юноши и Кариатиды, Эрмитаж.
Кугач, «Перед танцами». Третьяковская галерея.
Строгановский дворец. Русский музей.
«Семейный портрет» Кончаловского, Третьяковская галерея.
Автопортрет К. Малевича. Русский музей.
Репин, портрет баронессы фон Хильденбандт. Третьяковская галерея.
Альтман. Портрет артистки И.П. Дега. Третьяковская галерея.