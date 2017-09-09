Звание самой запоминающейся и неприятной получает сцена, в которой Сэмвелл Тарли лечит (читать «заживо сдирает кожу») Джораха Мормонта от Серой Хвори. Снято очень натуралистично. Посмотрите, как это было.

«Нам пришлось придумать способ удаления верхнего слоя кожи, пораженного болезнью, и подложить под него еще один, который бы кровоточил, гноился и отличался другими липкими штуками», — рассказал дизайнер Барри Гауэр.

По словам Иэна Глена, исполняющего роль Мормонта, команда из 4 человек наносила ему грим на протяжении 5−6 часов.

«Это то, что мы никогда не делали раньше», — добавил Барри.