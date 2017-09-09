На Youtube появился первый трейлер фильма Альфонсо Гомеса-Рехона «Война токов», где Бенедикт Камбербэтч сыграет американского изобретателя Томаса Эдисона. Картина расскажет о борьбе ученого, выступавшего за распространение и использование в США постоянного тока, против Джорджа Вестингауза и Николы Теслы — они были убеждены в необходимости перехода на переменный ток.

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Разгоревшаяся в 1880-х годах 19 века «война» завершилась лишь в 2007 в Нью-Йорке победой убеждений Вестингауза и Теслы. Роли этих ученых исполнят Майкл Шэннон («Под покровом ночи») и Николас Холт («Люди Икс»).

В съемках также приняли участие Том Холланд и Кэтрин Уотерстон. Одним из продюсеров выступил Тимур Бекмамбетов.

Премьера фильма состоится 19 января 2018 года.