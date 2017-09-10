Главным событием этих выходных стало 870-летие Москвы и приуроченное к этому открытие парка «Зарядье» — масштабного проекта у стен Кремля. Парк строили 2 года по проекту нью-йоркского архитектурного бюро Diller Scofi­dio + Ren­fro. В праздничные дни — 9 и 10 сентября — в «Зарядье» можно попасть только по приглашениям, но уже 11 сентября парк станет доступным для всех. Пока вы не сходили и не увидели все сами, посмотрите фотографии, сделанные первыми гостями в День города.