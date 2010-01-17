США, шоссе 46, Чалам, штат Калифорния. Джеймс Дин, актер, 24 года. Время аварии: 16:30, 30 сентября 1955 года.
США, шоссе 90, Слайделл, штат Луизиана. Джейн Мэнсфилд, актриса, 34 года. Время аварии: ночь на 29 июня 1967 года.
США, Лос-Анджелес, парковка отеля Chateau Marmont. Хельмут Ньютон, фотограф, 83 года. Время аварии: 14:00, 23 января 2004 года.
Франция, Вильблевен. Альбер Камю, писатель, 47 лет. Время аварии: 4 января 1960 года.
США, Нью-Йорк, Лонг-Айленд. Джексон Поллок, художник, 44 года. Время аварии: 22:15, 11 августа 1956 года.
Франция, шоссе CD 37, деревня Ля Турби. Грейс Келли, княгиня Монакская, 52 года. Время аварии: утро 3 сентября 1982 года.
Великобритания, Лондон, район Барнс. Марк Болан, музыкант, 29 лет. Время аварии: ночь на 17 сентября 1977 года.
Франция, Париж, туннель перед мостом Альма. Принцесса Диана, 36 лет. Время аварии: 00:25, 31 августа 1997 года.