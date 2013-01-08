Истории Видео дня Видео дня Когда Цезарю Карияме исполнилось тридцать лет, он решил записывать на видео по одной секунде каждого дня своей жизни. Спустя полтора года он получил фильм на несколько минут, производство которого в корне изменило его взгляд на мир — по его словам, довольно быстро он понял, насколько заурядна его жизнь, и стал прикладывать максимум усилий, чтобы сделать ее разнообразнее и интереснее. видео Чтобы поделиться этим опытом с другими людьми, Карияма разработал специальное приложение, которое позволяет организовывать и монтировать секундные ролики на каждый день. Когда ему исполнится сорок лет, он планирует получить часовой фильм про свою жизнь, а к восмидесяти — пятичасовой. видео видео 8 января 2013 Далее Видео дня: Кара Делевинь в коротком фильме для британского Esquire