Видео дня

Когда Цезарю Карияме исполнилось тридцать лет , он решил записывать на видео по одной секунде каждого дня своей жизни. Спустя полтора года он получил фильм на несколько минут , производство которого в корне изменило его взгляд на мир — по его словам , довольно быстро он понял , насколько заурядна его жизнь , и стал прикладывать максимум усилий , чтобы сделать ее разнообразнее и интереснее.