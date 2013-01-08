Чтобы поделиться этим опытом с другими людьми, Карияма разработал специальное приложение, которое позволяет организовывать и монтировать секундные ролики на каждый день. Когда ему исполнится сорок лет, он планирует получить часовой фильм про свою жизнь, а к восмидесяти — пятичасовой.