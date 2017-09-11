Сегодня в 5:30 утра неизвестные подожгли две машины, припаркованные у офиса адвоката Константина Добрынина в Москве. Добрынин защищает интересы Алексея Учителя, режиссера фильма «Матильда». У сгоревших автомобилей остались записки с надписью «За Матильду гореть», — об этом юрист сообщил в своем аккаунте в Facebook.

«Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо и прилил к нашему офису. В 5 30 утра. С добрым утром, страна», — написал Добрынин.

О произошедшем также написал главный редактор издания What Hi Fi? и фронтмен группы Electromonteur Михаил Борзенков: машину сожгли прямо под его окном: «То есть реально люди взрывают тачки, потому что им кино не понравилось. <…> Я как кинокритик (в прошлом) — крайне впечатлен размахом е***нутости».

Напомним, в конце августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию «Лендок» в Санкт-Петербурге, принадлежащую Алексею Учителю.