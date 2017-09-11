Чем ближе конференция Apple, тем больше информации о новинках компании утекает в сеть. Последние данные, например, касаются новых функций операционной системы iOS 11. Как сообщает Mashable, пользователей техники Apple ждут 3D-emoji, или Animoji, которые пользователи смогут наделять собственными эмоциями, используя камеру iPhone 8. Количество мимических действий ограничено: можно поднимать брови, надувать щеки, щурить глаза, хмуриться или улыбаться.

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3D-сенсоры нового iPhone перенесут эмоцию пользователя на новые emoji. Очевидно, на телефонах предыдущих поколений новая функция будет недоступна из-за технических ограничений.

Модифицировать можно будет как минимум 11 разных emoji, в том числе обезьяну, единорога, робота и, конечно, ту самую, что мы поставили на обложку.

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