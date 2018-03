Кинотеатр Alamo Drafthouse Cinema в Остине, Техас, устроил вечеринку клоунов-злодеев на премьере фильма «Оно» по Стивену Кингу — об этом сообщает NME. Зрителей обязали прийти на показ в образе. О том, насколько удалась затея, читатель может судить сам.

Тех, кто постеснялся пройтись до кинотеатра в ужасающих образах, с удовольствием превращали в демонических тварей уже внутри, используя грим, парики и накладные носы.