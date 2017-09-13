Apple презентовала новый смартфон iPhone X, который принципиально отличается от предыдущих моделей. Презентация была заявлена как «Специальное мероприятие» и проходила в новом Steve Jobs Theater, открывшимся к юбилею по случаю первого релиза iPhone.

У новой модели не будет кнопки «Домой», которая ранее всегда была неотъемлемой частью устройства. Новый экран Super Retina с диагональю 5,8-дюймов занимает практически всю переднюю панель. Теперь для того чтобы разблокировать телефон будет достаточно провести вверх пальцем от нижней части экрана. iPhone X использует технологию Face ID, распознающую лицо пользователя. В Apple утверждают, что шанс некорректного распознания — один к миллиону.

Водонепроницаемый корпус нового iPhone выполнен из стекла и доступен в двух цветах (белом и темно-сером). Смартфон оснастили более быстрым шестиядерным процессором A11 Bionic, стереоколонками, 12-мегапиксельной камерой и возможностью беспроводной зарядки.

Камера получила новый опционал: в компании утверждают, что она создана под дополнительную реальность и способна к ее генерации с частотой 60 кадров в секунду. Также в камеру был добавлен новый режим портретной съемки с самостоятельной настройкой освещения.

Встроенный в iPhone X нейропроцессор позволяет создавать и отправлять 3D-эмоджи, повторяющие мимику лица владельца. Этот функционал будет реализован в iMessage.

iPhone X появится в магазинах 3 ноября. Предзаказ — с 27 октября. Модели доступны с объемом памяти 64 Гб и 256 Гб и будут стоить — 79 990 руб. и 91 990 руб. соответственно.