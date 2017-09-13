Вчера вечером в Театре Стива Джобса в Калифорнии прошла традиционная осенняя презентация Apple. В ходе мероприятия генеральный директор компании Тим Кук представил несколько новинок: сразу три новых iPhone, включая долгожданный флагманский iPhone X.

Презентация вызвала предсказуемый резонанс. Мы собрали в сети несколько наиболее смешных, на взгляд редакции, шуток на эту тему.

«1965: Уверен, в будущем будут летающие машины и лекарство от рака / 2017: «

«Обычно проходит год, пока iPhone устаревает. iPhone 8 продержался 10 минут / Простите, Х минут»

«iPhone 7 встречает полностью обновленный iPhone 8»

«iPhone X / я / iPhone 7 Plus в превосходном состоянии»

«Клиенты: пожалуйста, можем мы получить телефон, который работает быстрее и держит заряд батареи дольше по доступной цене? / Apple: Animoji!»

Отдельно пользователи сети прошлись по новой технологии Face ID — идентификации лица, которая пришла на смену сканеру отпечатков пальцев в предыдущих поколениях iPhone.

Face ID on the iPhone X tho #AppleEvent2017 pic.twitter.com/rFlQyuqa1S — Nooruddean (@BeardedGenius) September 12, 2017

Натали Портман подносит айфон к лицу. А Face ID ей такой: здравствуйте, Кира Найтли — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) September 12, 2017

А разблокируй мой iPhone X?! pic.twitter.com/lUJ42MvQFW — Bob Farber (@Bobchensk) September 12, 2017

me after i sliced my mans face off so i can unlock his iphone x pic.twitter.com/84KUmLBjWB — wendy wu (@_YerikaC) September 12, 2017

«Я, когда отрезала лицо своего парня, чтобы разблокировать его iPhone X»

Не обошлось без отсылки к «Игре престолов»

«Face ID. Человек принимает вызов»

А также шуток на тему того, что корпус iPhone X будет выполнен из стекла:

владельцы сервис-центров Apple, после того как узнали, что новые айфоны стеклянные с 2х сторон pic.twitter.com/gPWHBJNUCb — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 12, 2017

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