Вчера вечером в Театре Стива Джобса в Калифорнии прошла традиционная осенняя презентация Apple. В ходе мероприятия генеральный директор компании Тим Кук представил несколько новинок: сразу три новых iPhone, включая долгожданный флагманский iPhone X.
Презентация вызвала предсказуемый резонанс. Мы собрали в сети несколько наиболее смешных, на взгляд редакции, шуток на эту тему.
«1965: Уверен, в будущем будут летающие машины и лекарство от рака / 2017: «
«Обычно проходит год, пока iPhone устаревает. iPhone 8 продержался 10 минут / Простите, Х минут»
«iPhone 7 встречает полностью обновленный iPhone 8»
«iPhone X / я / iPhone 7 Plus в превосходном состоянии»
«Клиенты: пожалуйста, можем мы получить телефон, который работает быстрее и держит заряд батареи дольше по доступной цене? / Apple: Animoji!»
Отдельно пользователи сети прошлись по новой технологии Face ID — идентификации лица, которая пришла на смену сканеру отпечатков пальцев в предыдущих поколениях iPhone.
«Когда тебе нужно вызвать полицию / и новый сканер Face ID не распознает тебя»
Face ID on the iPhone X tho— Nooruddean (@BeardedGenius)
#AppleEvent2017 pic.twitter.com/rFlQyuqa1S September 12, 2017
Натали Портман подносит айфон к лицу. А Face ID ей такой: здравствуйте, Кира Найтли— Я дико извиняюсь (@traktor_bang)
September 12, 2017
А разблокируй мой iPhone X?!— Bob Farber (@Bobchensk)
pic.twitter.com/lUJ42MvQFW September 12, 2017
me after i sliced my mans face off so i can unlock his iphone x— wendy wu (@_YerikaC)
pic.twitter.com/84KUmLBjWB September 12, 2017
«Я, когда отрезала лицо своего парня, чтобы разблокировать его iPhone X»
Не обошлось без отсылки к «Игре престолов»
«Face ID. Человек принимает вызов»
А также шуток на тему того, что корпус iPhone X будет выполнен из стекла:
владельцы сервис-центров Apple, после того как узнали, что новые айфоны стеклянные с 2х сторон— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt)
pic.twitter.com/gPWHBJNUCb September 12, 2017
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