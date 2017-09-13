В нью-йоркском отеле The Plaza Hotel в прошлую пятницу прошла вечеринка ICONS, организованная американским Harper’s Bazaar. Мероприятие традиционно собирает представителей моды и искусства: среди посетителей, к примеру, были замечены Джаред Лето, The Weeknd, Хайди Клум и, в том числе, Джим Керри. Об актере мы и хотим поговорить: он внезапно повел себя перед репортером совсем не так, как ожидалось от гостей светского мероприятия.

Керри явно был настроен не слишком доброжелательно: это видно по тому, как он, явно дразнясь, кружит вокруг репортера. Но настоящее шоу началось, когда начал говорить.

«Я искал самую бессмысленную вечеринку, и вот — я здесь, — заявил Керри про одну из самых громких вечеринок этой осени, — признайте, она абсолютно бессмысленна».

«Мы празднуем, мы говорим об иконах — людях, которые могут изменить мир, быть решительными, вдохновлять других. Вы сами один из них!», — возразила журналистка.

«Я не верю в иконы. Я не верю в личности. Я верю, что мир лежит за переделами личности, за пределами красной S на твоей груди, от которой отскакивают пули. Все глубже этого. Это не наш мир. Мы не имеем значения. И это хорошая новость!», — отрезал актер, лишив репортера дара речи, после чего удалился.

Во время разговора он также изобразил комика Энди Кауфмана, которого сыграл в фильме «Человек на луне» 1999-го года, чем только сильнее смутил журналистку.