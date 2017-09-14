В московском Доме кино показали «Заложников» — фильм Резо Гигинеишвили, основанный на реальной истории нескольких молодых людей, решивших в 1983 году угнать пассажирский самолет для побега из СССР.

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Премьера «Заложников» состоялась на Берлинском кинофестивале, а позднее картина была представлена на сочинском «Кинотавре», где забрала сразу две награды — за лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу.

12 сентября в МДМ состоялась большая светская премьера фильма, на которую были приглашены Федор Бондарчук, Александр Цыпкин, Павел Лунгин, Анна Меликян и другие. Esquire спросил у гостей мероприятия, что они думают о героях «Заложников».

Федор Бондарчук, режиссер:

«Заложники» — кино об ужасном горе. О невинных жертвах, о слезах родителей. Это кино о том, что терроризм, какой бы романтикой он не прикрывался, остаётся терроризмом. И его ничто не оправдывает.

Василий Зоркий, музыкант:

«Герои этого фильма — обычные молодые люди, дураки, как и все мы, которые не подумали о последствиях. Они, конечно, не герои, они конечно виноваты, они конечно наделали глупостей, они конечно заслужили наказания. Но они не чудовища, не уроды и не убийцы. Они оказались в обстоятельствах, к которым не были готовы, а дальше случилась жизнь — кривая, косая, а благодаря советской системе еще и страшная, бесчеловечная. Это хороший вопрос — что делать, когда хорошие люди делают плохие вещи, и этим мне больше всего нравится этот фильм».

Александр Цыпкин, писатель:

«Вы знаете, не бывает преступников, которые не заложники. То, что герои вызывают, не будем спорить, определенное сочувствие и симпатию, являясь по факту убийцами невинных людей, еще раз подчеркивает, что тоталитарная система, в которую попадают люди, извращает всю систему координат человеческих взаимоотношений. И фильм говорит об этом тоже, как мне кажется».

Резо Гигинеишвили, режиссер:

«Люди созданы Богом с неотъемлемым правом на свободу выбора. Советская система лишила героев «Заложников» этих прав. Стоило ли из-за этого угонять самолет? Конечно, нет. Совершенное ими не находит оправдания ни в картине, ни в моем сознании, но это и не было целью. Наша позиция в том, что все участники этой истории — жертвы».

В российский прокат драма выйдет 21 сентября.