У пользователей Reddit новая забава: находить в музеях по всему миру картины со своими двойниками. Здесь их называют «доппельгангерами» — двойниками, появляющимися как темная сторона личности. Ресурс Imgur сделал подборку наиболее удачных находок.
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My Buddy found his 1572 Doppelgänger at the Art Museum
So I found a picture of myself dressed as a Samurai 111 years ago at The MET. Apparently I was a collector of Samurai armor, I've drunk a lot since then so I don't really recall but it's totally plausible that's it's me.