Композиция «Биполярочка», которую рэпер записал буквально за ночь, звучит как исповедь. Слава гнетёт, деньги не приносят счастья, друзья умирают, «шапка Мономаха» российского рэпа слишком тяжела.

По словам музыканта, песня родилась спонтанно и не имеет отношения к релизу, который ожидается осенью. Будет ли запись исполнятся в рамках концертного тура Imperivm, который стартует 28 октября, неизвестно.

«За ночь написал и записал трек, а Порчи его тут же свел. Это не один из готовящихся подгонов, ну и пох***, раз прорвало. Сейчас выставлю», — написал рэпер в своем Twitter.

Инструментал для трека спродюсировал битмейкер Бланткат, который раньше сотрудничал с Guf-ом.