Продюсеры «Игры престолов» объявили о том, что создадут сразу несколько альтернативных концовок к финалу сериала. Это будет сделано, чтобы избежать спойлеров.

«Мы собираемся снять несколько версий финала — тогда точный ответ на вопрос «чем же все закончится» не узнает никто до самого конца», — сказал изданию The Morning Call вице-президент HBO Кейси Блойз.

В этом году HBO знатно досталось от хакеров — помимо того, что у них получилось выкрасть одну из серий седьмого сезона «Игры престолов», позже они опубликовали сценарий последнего эпизода. Очевидно, что руководство канала предпримет меры, чтобы ситуация не повторилась в 2019 — когда, предположительно, выйдет последний сезон самого их успешного на данный момент шоу.

Практика создания сразу нескольких концовок не нова: ранее ей пользовались создатели таких сериалов, как «Во все тяжкие» и «Клан Сопрано».