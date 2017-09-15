На пресс-конференции в Южной Корее президент Samsung Electronics Дундзинь Ко заявил, что компания намерена выпустить смартфон со складным экраном уже в следующем году. Гаджет, принадлежащий к линейке Galaxy Note, сейчас находится в стадии разработки.

По словам Ко, в данный момент инженеры Samsung столкнулись с рядом технических проблем, подробностей о которых не сообщается. Как только трудности будут преодолены, смартфон отправится в массовое производство.

По замечанию издания N+1, ранее для создания складного устройства использовались эластичные провода или другие вспомогательные элементы, но процессоры и дисплеи оставались жесткими.

Ранее Samsung продемонстрировала модели сворачивающихся и растягивающихся экранов. Кроме того, проект гнущего дисплея в 2016 году представили в LG, а Panasonic запустила серийное производство гибких аккумуляторов в прошлом году.

Модель складывающегося пополам смартфона была запатентована Samsung в 2016 году. Планировалось выпустить гибкий гаджет в третьем квартале 2017 года. Сейчас релиз устройства намечен на 2018 год.