Приблизительно в 8:20 утра (10:20 по московскому времени) в последнем вагоне поезда метро, находящегося на станции Parsons Green сдетонировало взрывное устройство, спровоцировав пожар.

Пострадали 22 человека. Как сообщает The Guardian, пассажиров госпитализировали с ожогами, ни у кого из них нет травм, опасных на жизни. Со ссылкой на очевидца издание сообщает, что взрывное устройство находилось в белом пластиковом ведре, как те, что используются для хранения краски.