У жителей английского города Честерфилд есть традиция украшать по церковным праздникам колодцы, устанавливая рядом панно из цветочной мозаики. В этом году одно из таких украшений горожане решили посвятить принцессе Диане и отметить таким образом 20-летие со дня ее гибели в автокатастрофе. Результат сфотографировали представители городского совета и разместили на официальной странице в Facebook.

Неизвестно, как оценила бы подарок леди Диана, но вот сами англичане восхищения не испытали. Они считают, что получившиеся панно не похоже на принцессу и скорее напоминает персонажа из фильма ужасов. Многие назвали его «ужасающим», а кто-то даже счет это оскорблением королевской семьи.

Как бы то ни было, злополучная фотография быстро разлетелась на мемы.

I'm struggling to see what all the fuss is about with #Chesterfield 's Lady Diana tribute it's literally bang on pic.twitter.com/L1mUAtW8pt