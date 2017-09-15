Представители киностудии Lionsgate сообщили, что финальная часть истории о наемном убийце Джоне Уике выйдет на экраны 17 мая 2019 года. Главную роль исполнит, разумеется, Киану Ривз.

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Снимать третью часть доверят Чаду Стахелски — он же работал над первыми двумя фильмами франшизы. Режиссер рассказал, что в новом фильме хочет раскрыть прошлое Джона Уика.

Несмотря на то, что фильм станет последней картиной о Джоне Уике, создатели не планируют прощаться с персонажем. Ранее Стахелски заявил о том, что готовиться снимать сериал «Континенталь», который станет приквелом к истории о наемном убийце.

Премьера первой части трилогии состоялась в 2014 году и собрала в прокате $86 млн при бюджете в $20 млн. Вторая часть также стала коммерчески успешной, принеся создателям $171 млн.