Ирландец Кайли Колфилд приобрел дом своей мечты на острове Тортола, крупнейшим из Британских Виргинских островов. Он собирался переехать сюда со своей семьей и работать инструктором по дайвингу. Но ему немного не повезло: на пятый день после покупки его новое жилище уничтожил ураган Ирма.

По этому поводу мужчина записал видеоролик. «Сейчас я развеселю вас, — обещает он в начале видео, — пять дней назад я купил дом своей мечты в самом красивом месте на земле». Затем он снимает свое разрушенное жилище: «Стены, стены, прекрасно, стены… Нет стен! Возможно, их нет, потому что они были прикреплены к крыше? Крыши тоже нет».

Свою экскурсию Колфилд завершает оптимистичным заявлением о том, что могло быть и хуже. По крайней мере, на развалинах он отыскал банку пива.

Вместе с семьей ирландец был эвакуирован с острова. Он оставил на уцелевшей стене надпись, чтобы люди знали, что они спаслись.