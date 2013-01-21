Община Бенефисио, Испания
Община Матавенеро, Испания
В экологической деревне на севере Испании есть магазин, но денежный оборот его так незначителен, что местные жители наряду с евро пользуются песетами, которые в остальной стране не используются с 2002 года. Ближайшая цивилизация — в двух часах ходьбы. Жители Матавенеро один день в неделю отрабатывают барщину «на сообщество».
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде</br>С наступлением весны владельцы вагончиков и прицепов — последователи так называемых «скитающихся нью-эйджеров» конца <nobr>1980-х</nobr> годов — разъезжаются по всей Европе.
Матавенеро
В экологической деревне на севере Испании есть магазин, но денежный оборот его так незначителен, что местные жители наряду с евро пользуются песетами, которые в остальной стране не используются с 2002 года. Ближайшая цивилизация — в двух часах ходьбы. Жители Матавенеро один день в неделю отрабатывают барщину «на сообщество».
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде
Община Бенефисио, Испания
Самодельный фуникулер.
Община Бенефисио, Испания
Самодельный фуникулер.
Община Матавенеро, Испания
В экологической деревне на севере Испании есть магазин, но денежный оборот его так незначителен, что местные жители наряду с евро пользуются песетами, которые в остальной стране не используются с 2002 года. Ближайшая цивилизация — в двух часах ходьбы. Жители Матавенеро один день в неделю отрабатывают барщину «на сообщество».
Община Бенефисио, Испания
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде
Община Бенефисио, Испания
Община Брифдир Маур, Уэльс
Сообщество, расположенное в Пемброкширском береговом национальном парке в Уэльсе. Его обитатели — десять взрослых, пять детей, три лошади, два козла и три козы, не считая птицы. Самое известное здание — «Тот самый круглый дом» с солнечными панелями на торфяной крыше. Прославили его местные власти, десять лет не выдававшие разрешение на строительство.
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде
Стюард
Сообщество в долине Рэй в английском Девоне из девяти человек. Местные жители хотели разбить в окрестном заповеднике экологический сад за 75 тыс. фунтов, выигранных в лотерею, но заповедник не согласился.
Община Бенефисио, Испания
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде
Община Брифдир Маур, Уэльс
Сообщество, расположенное в Пемброкширском береговом национальном парке в Уэльсе. Его обитатели — десять взрослых, пять детей, три лошади, два козла и три козы, не считая птицы. Самое известное здание — «Тот самый круглый дом» с солнечными панелями на торфяной крыше. Прославили его местные власти, десять лет не выдававшие разрешение на строительство.
Фелин Ухаф
Поселение в Уэльсе, жители и гости которого пытаются восстановить заброшенную валлийскую ферму. Они выращивают собственный лес и сами из него строят, а также поддерживают органическую ферму на 10 гектарах земли.
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде
Ламмас
Деревня низкого воздействия на окружающую среду в Юго-Западном Уэльсе. Местные жители (девять семей) сами производят необходимое электричество, топят хворостом и живут в домах, представляющих из себя по технологии производства что-то среднее между землянкой и мазанкой.
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде
Община Матавенеро, Испания
В экологической деревне на севере Испании есть магазин, но денежный оборот его так незначителен, что местные жители наряду с евро пользуются песетами, которые в остальной стране не используются с 2002 года. Ближайшая цивилизация — в двух часах ходьбы. Жители Матавенеро один день в неделю отрабатывают барщину «на сообщество».
Матавенеро
Стационарный дом на колесах. В экологической деревне на севере Испании есть магазин, но денежный оборот его так незначителен, что местные жители наряду с евро пользуются песетами, которые в остальной стране не используются с 2002 года. Ближайшая цивилизация — в двух часах ходьбы. Жители Матавенеро один день в неделю отрабатывают барщину «на сообщество».
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде
Община Брифдир Маур, Уэльс
Сообщество, расположенное в Пемброкширском береговом национальном парке в Уэльсе. Его обитатели — десять взрослых, пять детей, три лошади, два козла и три козы, не считая птицы. Самое известное здание — «Тот самый круглый дом» с солнечными панелями на торфяной крыше. Прославили его местные власти, десять лет не выдававшие разрешение на строительство.
Община Брифдир Маур, Уэльс
Сообщество, расположенное в Пемброкширском береговом национальном парке в Уэльсе. Его обитатели — десять взрослых, пять детей, три лошади, два козла и три козы, не считая птицы. Самое известное здание — «Тот самый круглый дом» с солнечными панелями на торфяной крыше. Прославили его местные власти, десять лет не выдававшие разрешение на строительство.
Ламмас
Деревня низкого воздействия на окружающую среду в Юго-Западном Уэльсе. Местные жители (девять семей) сами производят необходимое электричество, топят хворостом и живут в домах, представляющих из себя по технологии производства что-то среднее между землянкой и мазанкой.
Община Матавенеро, Испания
В экологической деревне на севере Испании есть магазин, но денежный оборот его так незначителен, что местные жители наряду с евро пользуются песетами, которые в остальной стране не используются с 2002 года. Ближайшая цивилизация — в двух часах ходьбы. Жители Матавенеро один день в неделю отрабатывают барщину «на сообщество».
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде
Община Бенефисио, Испания
Местечко Эль-Морион в испанской Сьерра-Неваде