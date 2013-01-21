Матавенеро

Стационарный дом на колесах. В экологической деревне на севере Испании есть магазин, но денежный оборот его так незначителен, что местные жители наряду с евро пользуются песетами, которые в остальной стране не используются с 2002 года. Ближайшая цивилизация — в двух часах ходьбы. Жители Матавенеро один день в неделю отрабатывают барщину «на сообщество».