В рамках художественной выставки «Искусство ярмарки вооружений», призванной продемонстрировать миру бесчеловечность продажи оружия, английский андеграундный художник Бэнкси продал свою картину «Удар дронов по гражданским» («Civilian Drone Strike») за £205 000 (почти 16 млн рублей).

Работа изображает боевые беспилотные самолеты, уничтожающие жилой дом на глазах ребенка. Вырученные от продажи средства Бэнкси пожертвовал организации Campaign Against Arms Trade, занимающейся борьбой с торговлей оружием.

По словам представителя компании Эндрю Смита, пожертвование Бэнкси окажет мощную поддержку в организации протестных акций против военных компаний и «Международной ярмарки оборонного и охранного оборудования».

Ярмарка прошла в Лондоне с 12 по 15 сентября. Во время ее подготовки более 100 человек были арестованы за участие в несанкционированных протестах против демонстрации военной техники и оборудования.

В то же время была организована художественная выставка «Искусство ярмарки вооружений. Ее цель — обратить внимание общественности на существующую угрозу мировой безопасности. К выставке присоединились 1600 художников с 54 стран мира.

Бэнкси известен своими остросоциальными работами. Многие из них связаны с политикой и опираются на пацифистские идеи. Его картины оцениваются в миллионы долларов, а недвижимость, на которой художник рисует свои граффити, многократно возрастает в цене.

Личность Бэнкси неизвестна. В последнее время его отождествляют с Робертом Дель Ная, участником группы Massive Attack из-за оговорки, сделанной диджеем Goldie в июне этого года.

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