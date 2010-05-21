Автомастерская CH
Антикварный магазин Industrial Antiques
Редакция журнала Playthings
Ремонт грузовиков Universal Spring
Текстильная фабрика Logantex
Ремонт фотокамер Phototech
Телеканал Bravo, рабочий стол вице-президента Энди Коэна
Рок-клуб CBGB
Студия художника Шона Дьюлейни
Supreme Memorials, изготовление памятников и мавзолеев
Редакция New York Times Digital
Чистка обуви Чики
Художественная галерея Danziger Projects
Пункт приема вторсырья на 3-й Авеню
Ремонтная мастерская Ganmar Electronics
Кинотеатр Brooklyn Heights Cinema
Кухонный стол Джо