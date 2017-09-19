Linkin Park объявили о подготовке специального концерта в память об ушедшем из жизни вокалисте группы, Честере Беннингтоне. Мероприятие состоится 28 октября в лос-анджелесском Holywood Bowl. Как ожидается, билеты поступят в продажу в эту пятницу. Этот концерт станет первым для группы с 20 июля, когда фронтмен Linkin Park покончил с собой.

Вырученные от продажи билетов деньги музыканты планируют пожертвовать в фонд One More Light Fund, созданный в память о Честере Беннингтоне.

Посмотреть клип One more light, снятый на заглавный трек с одноименной пластинки, вышедшей в мае этого года, можно посмотреть прямо сейчас.

«One More Light была написана как послание любви тем, кто потерял кого-то. Сейчас мы нашли себя в таком положении. Эта песня использовалась фанатами как декларация их любви и поддержки группы в память о нашем дорогом друге Честере. Мы очень признательны каждому и не дождемся момента, чтобы увидеть вас всех снова», — пишет Майк Шинода.

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