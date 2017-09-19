Режиссер Даррен Аронофски дал несколько интервью, в которых рассказал, что происходит в фильме «мама!». Мы приводим выдержки с ответами на самые главные вопросы.

Почему название «мама!» написано с маленькой буквы?

«Чтобы понять, почему название написано со строчной буквы «м», обратите внимание на букву в финальных титрах, которая не сразу бросается в глаза. Спросите себя, а каково имя другого персонажа?», — написал Даррен Аронофски во время сессии «вопрос-ответ» с пользователями Reddit.

На самом деле, у персонажа Хавьера Бардема нет имени. Его имя — «Он». И это безусловно еще один библейский мотив — написание слова «Бог» с заглавной буквы в знак особого преклонения. Так что идея возвышения главного героя, перед которым «мама» кажется слишком земной, заложена еще в самом названии.

Откуда там восклицательный знак?

«Первое, что я написал, перед началом работы над сценарием, это шесть букв слова «mother». А потом я на секунду остановился. Я очень четко это помню: я нажал shift+1 и поставил восклицательный знак. Такой заголовок появился еще до того, как я написал что-либо еще», — рассказал режиссер в интервью Entertainment Weekly.

Какие в фильме отсылки к Библии?

По словам Аронофски, лента вместила себя как Ветхий, так и Новый заветы, и библейские мотивы легко просматриваются.

Дом, как говорит сама героиня Дженнифер Лоуренс, их личный рай. На самом верху расположено Его святилище, откуда Он творит, а внизу, в подвале, вечная тьма и горит пламя.

Герои Эда Харриса и Мишель Пфайффер — это Адам и Ева, где у него кровоточит рана, потому что ребро удалено, а она разбила (вкусила) запретный плод (кристалл), после чего начались все проблемы.

Их подравшиеся сыновья — это Каин и Авель, и первый убивает второго.

Прорванная труба — отсылка к великому потопу.

«Даже некоторые диалоги дословно взяты из Библии», — добавил режиссер.

Однако вдохновением для него послужила не только Библия. В интервью Reddit и Variety Аронофски также упомянул книги «Женщина и природа» (Woman and nature) Сюьзан Гриффин и «Щедрое дерево» (The Giving Tree) Шела Силверстайна, а также кинофильм «Ангел-истребитель» Луиса Бунюэля.

Впрочем, финал картины, от и до прошитой религиозными метафорами, осознанно опущен до реальности, знакомой зрителю. Аранофски зациклил историю, что в полной мере раскрывает нарциссизм главного героя. Кроме того, режиссер показал цикличность самой жизни от рождения до смерти.

Связана ли «мама!» с современными событиями?

В разговоре с Vanity Fair Даррен Аронофски затронул тему эксплуатации природы человеком. В фильме, по его словам, главную героиню можно рассматривать как олицетворение «Матери Земли», ресурсы которой мы бесконечно черпаем, ничего не отдавая взамен.

Является ли «мама!» автобиографичной?

Несмотря на то, что многие зрители восприняли работу Аронофски как аллюзию на самого себя (ведь он — тоже своего рода творец, а Дженнифер Лоуренс — его муза), сам режиссер отрицает какую-либо связь со своей биографией.

«Я больше основывался на том, каким хочу видеть персонажа в исполнении Хавьера. Я думаю, что это просто результат натурально сыгранного нарциссического характера», — поделился он с Vulture.

А вот на самый интересный вопрос, что это за желтый порошок, который постоянно пила героиня, пока не забеременела, Аронофски так и не ответил. «Этим я не поделюсь ни с кем. Но, если вы посмотрите фильм несколько раз, вы поймете», — пообещал он.