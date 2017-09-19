Если последний альбом Björk — Vulnicura — основан на метафоре ранения грудной клетки, появившегося в связи с болезненным разводом певицы, то видео The Gate призвано продемонстрировать, что раны затягиваются.

О концепции клипа рассказал его режиссер Эндрю Томас Хуан, не впервые работающий с Björk: «Это первый взгляд на утопию Björk. Портал, начинающийся от раны из Vulnicura, который трансформируется в невидимый тоннель между грудными клетками двух любовников. Любовников не обыденном, романтическом смысле, но в более расширенном, космологическом понимании. Если пройти через весь новый альбом Björk, The Gate — это декларация надежды от женщины, которая преломилась и переформировалась в сияющую целостность». Режиссер дал интервью изданию Nowness.

Платье для клипа — дело рук директора модного дома Gucci Алессандро Микеле. На его создание ушло 500 часов, и еще 320 — на декорирование.

Клип на песню The Gate выходит в преддверии новой пластинки, Utopia, релиз которой намечен на ноябрь этого года.