MILANO-TORINO

1 часть сладкого красного вермута

1 часть красного итальянского биттера

Наверное, самый классический аперитив, горький, насыщенный, сладкий и довольно крепкий. Он назван в честь двух главных городов севера Италии — Милана и Турина, откуда родом были изначальные ингредиенты коктейля. Milano-Torino, слегка разбавленный содовой, носит название Americano. «Этот коктейль, как и кофе с таким же названием, появился благодаря американцам, которые приезжали в Италию и воротили нос от терпких и насыщенных вкусов. С их подачи в Milano-Torino стали добавлять содовую воду, разбавляя горечь и крепость коктейля» — говорит бармен и амбассадор итальянской аперитивной культуры Максим Иващенко.

открытие Caffe Torino в Москве

CARDINALE

1 часть сладкого красного вермута

1 часть красного итальянского биттера

2 часть джина

Cardinale — более крепкая версия классического негрони, с увеличенным количеством джина. Подают ее не как обычный негрони: в рюмке на ножке, сильно охлажденным, почти замороженным, но безо льда.

GIOSTRA D’ALCOL

2 части красного вина

1 часть красного итальянского биттера

1 часть содовой

Родина этого коктейля — Турин, столица Пьемонта, главной винной провинции Италии, так что вино должно быть обязательно местного сорта, например, барбера. С некоторой натяжкой можно считать этот напиток очередной вариацией на тему Milano-Torino, причем наименее алкогольной.

SBAGLIATO

1 часть сладкого красного вермута

1 часть красного итальянского биттера

1 часть просекко

Sbagliato по‑итальянски означает «испорченный». «Коктейль родился благодаря ошибке — бармен миланского Bar Basso делал негрони и, перепутав бутылки, добавил в смесь не джина, а просекко, но результат всем понравился. Один из моих любимых аперитивов» — говорит Максим Иващенко.

GARIBALDI

1 часть красного итальянского биттера

1 часть апельсинового сока

Простецкая смесь — называть ее коктейлем, наверное, слишком громко. Но — факт — эта штука отлично помогает в жару или с утра. Не терпящие простоты бармены придумали массу усложненных версий этого напитка, смешивая с соком сразу несколько биттеров, добавляя к ним апельсиновый ликер и даже ром.

BELLINI

1 часть персикового пюре

2 части просекко

Легендарный венецианский аперитив. Ходит много разговоров о мистических розовых персиках, которые единственные годятся для настоящего Беллини и которых, разумеется, нигде и никак не достать. Максим Иващенко этого священного трепета не разделяет: «Как и многие итальянские рецепты, Беллини строится на простоте и качестве подручных ингредиентов. Спелые южные персики будут ничуть не хуже. Секрет в том, чтобы не пробивать мякоть в блендере, а натереть персики на терке и затем протереть через мелкое сито и заморозить, и можно пить круглый год». Смешаете просекко не с персиками, а с клубникой — получите коктейль Rossini. С виноградом — Tiziano, с мандарином — Puccini.

SGROPPINO

1 часть водки

4 части просекко

6 частей лимонного сорбета

«Никакой особенной истории за этим коктейлем нет, и он довольно универсален — подойдет и как аперитив, и как десерт» — говорит Максим Иващенко.

HUGO

1 часть сиропа бузины

3 части просекко

Мята

Коктейль шпритц — штука, конечно, вкусная, но до того заезженная, что заказывать ее как-то даже неудобно. Вот вам гораздо менее известный, но гораздо более легкий и освежающий напиток, чем классическая смесь биттера, просекко и содовой.

Caffe Torino

Москва, Тверская ул, 23

8 903 105 10 10

Работает до 28 сентября