«Заложники», как и другая кавказская драма этого «Кинотавра» — кабардино-балкарская «Теснота» — очаровывают своей целостностью. В этом году на «Кинотавре» было много фильмов, которые подкупали чем-то одним. Например, актерской пластикой, мелодичностью, парадоксальным мышлением сценаристов. Но кроме победившей «Аритмии» лишь две картины с берлинским и каннским прошлым производили впечатление завершенных и продуманных до мелочей — «Заложники» и «Теснота».

Еще одна настойчивая ассоциация: фильм «Костер на ветру» — дебют Дмитрия Давыдова, русского учителя из якутского села, который снимался всем миром — и в итоге весь мир и объехал. На фестивале «Движение» в Омске Давыдову, как и Гигинеишвили в Сочи, дали приз за режиссуру. И эти явления грех не связать меж собой.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

Как и якутский «Костер на ветру», «Заложники» зарабатывают очки уже с первых секунд, потому что герои говорят на своем мелодичном национальном языке. В данном случае язык — грузинский: действие происходит в 1983-ем году, когда несколько молодых людей из Тбилиси пытались похитить самолет и сбежать на Запад. Поскольку исход кровавой авантюры давно известен, фильм меньше всего походит на боевик. Скорее это трагедия в древнегреческом понимании — история героев, противопоставляющих собственную волю коллективной судьбе.

Такого размаха трагедии редко совместимы с интимностью повествования, да и не от режиссера легкомысленной и потребительской «Жары», казалось бы, ее ждать. Но «Заложникам» каким-то образом удается звучать так, как будто это история, нашептанная на ухо. Возможно, дело в чужом незнакомом языке. Возможно, в очень аккуратной работе звукорежиссера Кирилла Василенко, которому удается привязать аудиторию к героям. Когда они сидят на скамье подсудимых, зритель сидит рядом с ними. Когда они поднимаются на борт самолета, зритель тоже ощущает трап под ногами. Этот эффект присутствия очень усиливает работа оператора Владислава Опельянца, а ловкий монтаж рифмует противоположные по эмоциональному заряду сцены. Шумная грузинская свадьба — и интимная сцена в лесу. Шум прибоя на каменистом пляже — и вой милицейской машины под эстакадой. Просторы горной страны — и тесный салон самолета. Уютная церковь — и зал городского суда. И эта диалектика, само собой, не случайна. Трагедия героев здесь заключается в жажде выбора между двумя разными сценариями жизни. Но парадокс в том, что стремление к свободе делает их несвободными — в отличие от второстепенного, но важного героя Мераба Нинидзе, который, как раз-таки, свободен не выбирать.

Слабое место картины — красивый, но не совпадающий с реальностью финал, который попросту умалчивает о том, как изменилось восприятие трагедии спустя годы. Сильная сторона фильма — в том, что хоть персонажи и героизированы, но жестокость, на которую они пошли по отношению к своим заложникам, не купирована. Захват самолета с первых секунд превращается в кровавую бойню. А быстро очаровавшие зрителя герои (и это огромная заслуга новичка Иракли Квирикадзе и уже опытной Тинатин Далакишвили) — в настоящих преступников, которым не так-то и просто сопереживать. Толерантность к злу, эмпатия антигероям — две важнейшие темы современного кино и особенно телевидения. То, что российско-грузинский фильм смог внести свой вклад в глобальную дискуссию (и то, что этот вклад замечен и оценен), — хорошая новость для всех.

Другая вещь, которая сильно удивляет в «Заложниках» — это то, как сильно повлиял на них Фрэнсис Форд Коппола. Ключевая сцена фильма: большое, шумное, суетливое грузинское застолье в вытянутой, как вагон поезда, квартире в Тбилиси. Герой хочет проститься с родными, но не может сделать этого явно: тогда все обо всем узнают. Поэтому он незаметно, словно дурачась, пробегает мимо каждого, слегка касаясь. Пока что это самая трогательная семейная сцена в этом году — не только в отечественном кинематографе, но и в мировом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Когда дует ветер, костер только разгорается. В этом характер моего героя»