Джеймс Кэмерон рассказал изданию The Hollywood Reporter, что в новый фильм о Терминаторе вернется актриса Линда Хэмилтон — та самая, что играла Сару Коннор в первых двух частях франшизы. По словам режиссера, ее участие обеспечит в боевике гендерное равенство.

«В боевиках всегда есть 50−60-летние мужчины, убивающие плохих парней, но нет ни одного примера подобной женщины», — заявил Кэмерон.

По сюжету третьей части фильма, вышедшей в 2003-м, ее героиня скончалась от лейкемии в 1997 году.

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Новый «Терминатор» станет прямым сиквелом «Судного дня», но в какое время будут развиваться события, пока неизвестно. Режиссером картины станет Тим Миллер, известный по фильму «Дэдпул». Джеймс Кэмерон выступит в качестве сценариста картины.

Сара Коннор является одним из самых популярных женских персонажей в кинематографе. После Гамильтон ее образ воплотили Эмилия Кларк («Терминатор: Генезис») и Лина Хиди («Терминатор: Битва за будущее»).