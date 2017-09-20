Киноадаптация одного из самых ярких романов Стивена Кинга установила новый рекорд по кассовым сборам среди фильмов ужасов, лишь за первый уикэнд заработав 117,2 миллиона долларов в 4103 кинотеатрах США. Этот факт практически гарантирует, что лента получит продолжение. Мы собрали все, что о нем известно.

1

События второй части «Оно» развернутся спустя 27 лет. Дети выросли, разъехались по штатам и забыли обо всем, что произошло в Дерри. Каждый унес с собой только глубокую психологическую травму.

Не забыл о пережитом ужасе только Майк Хэнлон — возможно, по той причине, что никогда не покидал родной город. Он работает библиотекарем, собирает данные об Оно и следит за уровнем жестокости в городе, которая могла бы свидетельствовать о возвращении Пеннивайза.

И демонический клоун действительно возвращается, заставляя всю команду вернутся в Дерри, чтобы исполнить данную 27 лет назад клятву.

2

Режиссер Андрес Мускетти заявил, что, как и в первой части, не собирается во всем следовать букве первоисточника. Уже сейчас он обозначил одно значительное отличие, касающееся все того же Майка. Тихий и рассудительный библиотекарь в книге, в фильме он станет человеком с покалеченной душой, пристрастившимся к наркотикам.

«Марк будет мрачнее, чем в книге. Я хочу сделать его центральным персонажем, который соберет всю команду вместе. В то же время долгое проживание в Дерри отразится на нем. Я хочу сделать его наркоманом. Библиотекарем-наркоманом. С самого начала второго фильма он будет сломлен», — рассказал Мускетти в интервью Entertainment Weekly.

Режиссер ничего не сказал о судьбе Стэна Уриса. В книге он не возвращается в Дерри, а вскрывает себе вены сразу, как получает от Майка сообщение о возвращении Пеннивайза. Возможно, авторы картины изменят и эту линию.

Также есть вероятность, что мы снова увидим хулигана Генри Бауэрса. В первой части он упал в колодец и, возможно, погиб — но кто знает? В романе Кинга он выжил, заявил, что сам убил Пеннивайза и попал в психиатрическую лечебницу.

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New Line Cinema и Warner Bros. пока не делали официального анонса сиквела «Оно». Однако Барбара Мускетти, сестра режиссера и продюсер фильма, рассказала, что фильм уже находится в разработке.

Кроме того, Андрес Мускетти планирует показать в фильме воспоминания главных героев: то есть, мы снова увидем на экране юных актеров из первой части. А значит, ему следует начать съемки как можно скорее, пока подростки не повзрослели.

Согласно планам режиссера, сценарий второго фильма будет готов к январю, а сам сиквел выйдет на экраны в 2019-м.

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