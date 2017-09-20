Документальная лента Gaga: Five Foot Two покажет обратную сторону жизни одной из самых эпатажных певиц нашего времени. Ее окружают слава, деньги, всемирная любовь, но за это приходится платить мышечными болями из-за фибромиалгии, паранойей, страхом и изможденностью.

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В новой картине Леди Гага расскажет о семейной любви, вражде с Мадонной, записи последнего альбома Joanne и подготовке к выступлению на Super Bowl 2017.

Режиссером фильма стал Крис Мукарбел, номинированный на премию Эмми за документальную ленту о художнике Бэнкси Banksy Does New York.

Картина Gaga: Five Foot Two появится на Netflix уже 22 сентября.