Документальная лента Gaga: Five Foot Two покажет обратную сторону жизни одной из самых эпатажных певиц нашего времени. Ее окружают слава, деньги, всемирная любовь, но за это приходится платить мышечными болями из-за фибромиалгии, паранойей, страхом и изможденностью.

В новой картине Леди Гага расскажет о семейной любви, вражде с Мадонной, записи последнего альбома Joanne и подготовке к выступлению на Super Bowl 2017.

Режиссером фильма стал Крис Мукарбел, номинированный на премию Эмми за документальную ленту о художнике Бэнкси Banksy Does New York.

Картина Gaga: Five Foot Two появится на Netflix уже 22 сентября.