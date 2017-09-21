Актриса и певица Шарлотта Генсбур срежиссировала клип на свой же сингл Deadly Valentine. Песня предваряет выход ее новой пластинки Rest, релиз которого намечен на 17 ноября. В съемках клипа также принял участие музыкант Дев Хайнс, более известный как Blood Orange.

«Каждое поколение обязано презирать музыку своих родителей»
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(Не) все песни только о любви
Далее (Не) все песни только о любви

«Видео создавалось, исходя из моих личных, резонирующих идей, — рассказала Генсбур, — В этой песне я хотела изобразить помолвку длинною в жизнь: пара, бегущая в церковь, начиная с детства и заканчивая старостью, — весь жизненный путь. Я попросила своего друга Дева Хайнса сыграть моего партнера, и он любезно согласился. Было забавно искать актеров, которые бы сыграли молодых и старых нас! Для моей роли я обратилась к своей семье и даже почти что попросила маму, но, в итоге, не решилась…»

Альбом Rest станет первым за семь лет альбомов Генсбур. Предзаказ доступен здесь.