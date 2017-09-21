Эмма Стоун и Билли Джин Кинг

Актриса сыграет легендарную теннисистку в фильме «Битва полов» Джонатана Дейтона и Валери Фарис. Специально для этой роли Стоун набрала прибавила почти 7 кг мышц.

Уилл Смит и Мохаммед Али

Уилл Смит на пике своей формы в фильме «Али» Майкла Манна в 2001-м году.

Сельма Блэр и Крис Дженнер

Блэр сыграла Дженнер в первом сезоне «Американской истории преступлений» (2016).

Джеймс Франко и Арон Ралстон

Франко сыграл роль Арона Ралстона в триллере «127 часов» 2010-го года. Ралстон застрял в ущелье после того, как камень придавил его руку.

Дженнифер Лоуренс и Джой Мангано

Актриса сыграла изобретательницу чудо-швабры в фильме «Джой» Дэвида О. Рассела в 2015-м.

Натали Портман и Жаклин Кеннеди

Портман сыграла вдову американского президента в фильме «Джеки» в 2016-м. Драма рассказывает о жизни Жаклин после смерти ее супруга.

Сандра Буллок и Ли Энн Туи

Один из реальных героев этой истории, футболист Майкл Оэр, говорил, что фильм негативно отразился на его карьере. Как бы то ни было, Буллок отлично справился с ролью его приемной матери.

Дэниэл Дей Льюис и Авраам Линкольн

Актер сыграл 16-го президента США в посвященной ему драме «Линкольн» Стивена Спилберга в 2012-м.

Эштон Кутчер и Стив Джобс

Актер играл основателя Apple в фильме «Джобс» в 2013-м.

Джулия Робертс и Элизабет Гилберт

Роберт сыграла писательницу в фильме «Ешь, молись, люби» 2010-го года, поставленном по роману Гилберт.

Джесси Айзенберг и Марк Цукерберг

Актер сыграл основателя и главу Facebook в фильме «Социальная сеть» Дэвида Финчера в 2010-м. Цукербергу не понравилось.

Уилл Смит и Крис Гарднер

Уилл Смит сыграл отца-одиночку Криса Гарднера в драме «В погоне за счастьем» 2006-го года. Сын актера, Джейден, в свою очередь, исполнил роль сына Гарднера.

Наоми Уоттс и принцесса Диана

Актриса сыграла любимицу нации в фильме «Диана» в 2013-м.

Леонардо Ди Каприо и Джордан Белфорт

Ди Каприо с блеском сыграл реального мошенника с Уолл-Стрит, Джордана Белфорта, в фильме Мартина Скорсезе в 2013-м году.

Джейми Фокс и Рэй Чарльз

Фокс появился на большом экране в роли легендарного музыканта в драме «Рэй» 2004-го года.