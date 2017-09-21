Актриса сыграет легендарную теннисистку в фильме «Битва полов» Джонатана Дейтона и Валери Фарис. Специально для этой роли Стоун набрала прибавила почти 7 кг мышц.
Уилл Смит на пике своей формы в фильме «Али» Майкла Манна в 2001-м году.
Блэр сыграла Дженнер в первом сезоне «Американской истории преступлений» (2016).
Франко сыграл роль Арона Ралстона в триллере «127 часов» 2010-го года. Ралстон застрял в ущелье после того, как камень придавил его руку.
Актриса сыграла изобретательницу чудо-швабры в фильме «Джой» Дэвида О. Рассела в 2015-м.
Портман сыграла вдову американского президента в фильме «Джеки» в 2016-м. Драма рассказывает о жизни Жаклин после смерти ее супруга.
Один из реальных героев этой истории, футболист Майкл Оэр, говорил, что фильм негативно отразился на его карьере. Как бы то ни было, Буллок отлично справился с ролью его приемной матери.
Актер сыграл 16-го президента США в посвященной ему драме «Линкольн» Стивена Спилберга в 2012-м.
Актер играл основателя Apple в фильме «Джобс» в 2013-м.
Роберт сыграла писательницу в фильме «Ешь, молись, люби» 2010-го года, поставленном по роману Гилберт.
Актер сыграл основателя и главу Facebook в фильме «Социальная сеть» Дэвида Финчера в 2010-м. Цукербергу не понравилось.
Уилл Смит сыграл отца-одиночку Криса Гарднера в драме «В погоне за счастьем» 2006-го года. Сын актера, Джейден, в свою очередь, исполнил роль сына Гарднера.
Актриса сыграла любимицу нации в фильме «Диана» в 2013-м.
Ди Каприо с блеском сыграл реального мошенника с Уолл-Стрит, Джордана Белфорта, в фильме Мартина Скорсезе в 2013-м году.
Фокс появился на большом экране в роли легендарного музыканта в драме «Рэй» 2004-го года.