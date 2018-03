Экс-вокалист Oasis Лиам Галлахер рассказал, почему в наше время не хватает рок-звезд. По мнению музыканта, причина кроется в том, что он сам вынужден заваривать себе чай. Короткий ролик с пламенной речью младшего Галлахера опубликовало BBC.

Liam Gallagher making tea is the best thing you'll see today. As you were. pic.twitter.com/JaAB0p6Qr2