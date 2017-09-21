Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинута от России на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом рассказал продюсер Андрей Роднянский в разговоре с ТАСС.

Фильм будет рассмотрен членами оскаровского комитета в числе номинантов из других стран-участниц. Сама церемония состоится 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня.

Кроме «Нелюбви», российский оскаровский комитет рассматривал для выдвижения на премию «Аритмию» Бориса Хлебникова, «Матильду» Алексея Учителя и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

«Нелюбовь» уже получила множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

В 2015-м году Андрей Звягинцев уже был номинирован на «Оскар» с фильмом «Левиафан».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10 причин любить Андрея Звягинцева