«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ»

В эстетском триллере Гора Вербински актер Дейн ДеХан сыграл человека, против своей воли ставшего пациентом элитного санатория в швейцарских Альпах. За странными и довольно жуткими методами терапии, практикуемыми в стенах санатория, скрывается нечто еще более зловещее. Пытаясь докопаться до истины, главный герой начинает терять рассудок.

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«ОНО»

В центре сюжета долгожданного ремейка классики ужасов 90-х — группа школьников-неудачников, дающая отпор древнему злу в своем родном городке. Актеру Биллу Скарсгарду, безусловно, удалось добавить индивидуальности зловещему клоуну Пеннивайзу.

«ОНО ПРИХОДИТ НОЧЬЮ»

Цивилизацию поразила неизвестная и жуткая инфекция, выживают те, кто остался на отшибе. Джоэл Эдгертон играет отца и мужа, защищающего от неведомого кошмара собственную семью. Но его способность оберегать их покой подвергается испытаниям, когда в поисках укрытия в их дверь стучатся посторонние. Сможет ли он спасти родных от ужаса, или проиграет в схватке со своими же внутренними демонами?

«СПЛИТ»

Режиссер «Знаков» М. Найт Шьямалан возвращается в былую форму. Джеймс МакЭвой играет Кевина, человека с множественными личностями в голове, одна из которых — «Зверь» — рвется доминировать над прочими.

«ПРОЧЬ!»

Режиссерский дебют Джордана Пила оказался отменно снятым социальным триллером. Чернокожий главный герой отправляется знакомиться с родителями своей белой девушки — только затем, чтобы узнать, какие зловещие намерения скрывает либеральное, лояльное к Обаме семейство.

«МАМА!»

Хотя фильм Даррена Аронофски нельзя назвать фильмом ужасов в его каноническом значении, его ужасающий эффект мало кого оставил равнодушным. Герои Дженнифер Лоуренс и Хавьера Бардема пытаются строить отношения в довольно пугающем доме, но все идет наперекосяк, едва к ним заявляется непрошеный гость.