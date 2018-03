По мнению дизайнеров постера к фильму «Tomb Raider: Лара Крофт», у исполнительницы главной роли Алисии Викандер шея оказалась недостаточно длинной — и они слегка ее вытянули.

Результат оказался страшно неестественным — что бросилось в глаза пользователям сети. Постер быстро разошелся на мемы.