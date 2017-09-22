Режиссер Зак Снайдер («Хранители», «300 Спартанцев», «Бэтмен против Супермена») снял короткометражный фильм, в качестве камеры используя только iPhone. 4-минутная лента получила название Snow Steam Iron. «Снег мягко падает на окровавленные улицы Нью-Йорка. Пар окутывает кошмар, что разворачивается в узких переулках», — гласит описание к короткометражке.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
Далее «Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

Чтобы посмотреть видео, вам придется скачать специальное приложение Vero. Ранее Снайдер уже использовал его для размещения кадров из «Лиги справедливости».

В работе над короткометражкой, где режиссер выступил также в качестве продюсера и сценариста, приняли участие его дети. Ранее технику съемки фильмов на iPhone применял Шон Бэйкер в картине «Мандарин» и Адам Грин в «Неправильном Ферарри». Семья Зака Снайдера переживает непростые времена — в марте его дочь совершила суицид.