Режиссер Зак Снайдер («Хранители», «300 Спартанцев», «Бэтмен против Супермена») снял короткометражный фильм, в качестве камеры используя только iPhone. 4-минутная лента получила название Snow Steam Iron. «Снег мягко падает на окровавленные улицы Нью-Йорка. Пар окутывает кошмар, что разворачивается в узких переулках», — гласит описание к короткометражке.

Чтобы посмотреть видео, вам придется скачать специальное приложение Vero. Ранее Снайдер уже использовал его для размещения кадров из «Лиги справедливости».

В работе над короткометражкой, где режиссер выступил также в качестве продюсера и сценариста, приняли участие его дети. Ранее технику съемки фильмов на iPhone применял Шон Бэйкер в картине «Мандарин» и Адам Грин в «Неправильном Ферарри». Семья Зака Снайдера переживает непростые времена — в марте его дочь совершила суицид.