Российское подразделение сети быстрого питания Burger King обратилось с жалобой в Федеральную антимонопольную службу, требуя запретить прокат экранизации романа Стивена Кинга «Оно» на территории России.

По словам представителей компании, главный герой ленты клоун Пеннивайз в точности копирует символ Макдоналдса, Рональда Макдональда (он, кстати, считается самым узнаваемым клоуном в мире). В жалобе сообщается, что Burger King несет существенные убытки в связи с уменьшением потока посетителей вследствие нечестной конкуренции.

«Цель обращения — убрать фильм там, где будет возможно. Также хотим сделать посыл деятелям кино, что не нужно рекламировать наших конкурентов», — рассказал «Ведомостям» представитель Burger King.

«Оно» вышел в российский прокат 7 сентября, а значит, к моменту рассмотрения жалобы в ФАС большинство кинотеатров и так прекратят показ картины. Фильм уже собрал в отечественном прокате 845 миллионов рублей. В США он признан самой кассовой лентой в истории жанра фильмов ужасов.

Российский Burger King известен скандальными выходками. Ранее компания предлагала марке Durex делать презервативы со вкусом наггетсов и шокировала пользователей рекламой «Смотри не обострись!»

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