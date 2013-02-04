Осенью в Москве и Петербурге прошла выставка «Путин. Добрейшей души человек» художника Алексея Сергиенко. Заходя в кабинет чиновника, ему хотелось бы видеть «улыбающееся, светящееся лицо» на портрете, и потому он изобразил Путина в окружении собак, оленей, тигров, лошадей, на дельтаплане и велосипеде. Стоит отметить, что в сентябре 2011 года, по данным ВЦИОМ, 12% жителей России считали Путина «добрым», а спустя всего четыре месяца, в январе 2012-го, их было уже 6%.

По сообщению Associated Press, место, на котором в 1998 году был кремирован камбоджийский диктатор Пол Пот, местные жители считают подходящим для молитв об удаче, благословении и защите от малярии. Согласно традиционным верованиям, духи могут оказывать различную помощь, если задобрить их ароматическими палочками, фруктами или вареной курицей. «Я знаю, что это странно, но, как и многие здесь, я прошу у его духа счастья, — рассказала жительница городка Анлонг Венг. — Не знаю, как долго нужно сердиться на него, все-таки он уже мертв».

Передается ли склонность к добрым делам по наследству

Вечный президент КНДР Ким Ир Сен подарил средства от импотенции пожилому борцу за независимость. Его сын Ким Чен Ир подарил жителям Южной Кореи две тонны грибов мацутакэ. А его внук Ким Чен Ын подарил всем детям садов и школ страны по мешочку орехов.

В 1940-е годы Франсуа Дювалье, ставший впоследствии гаитянским президентом, участвовал в программе военных сил США по борьбе с тропической фрамбезией. Его сын Жан-Клод в конце 1970-х финансировал деятельность матери Терезы, лечившей людей в странах третьего мира.

Делают ли диктаторы добрые дела друг другу

КТО КОМУ ЧТО КОГДА Владимир Путин Башару Асаду Наложил вето на резолюцию Совбеза ООН с требованием уйти в отставку 2012 Махмуд Ахмадинежад Роберту Мугабе Подарил три трактора 2012 Абдалла ибн Абдель Азиз Аль Сауд Зин эль-Абидин Бен Али Дал убежище в Саудовской Аравии 2011 Уго Чавес Фиделю Кастро Поставлял нефть по льготной цене; подарил банку сардин на день рождения 2009 Нурсултан Назарбаев Ислама Каримова Наградил орденом Золотого орла 1997 Анвар Садат Шаху Мохаммеду Реза Пехлеви Дал убежище, а впоследствии устроил торжественные похороны 1980 Халид ибн Абдель Азиз Аль Сауд Иди Амину Дал убежище в Саудовской Аравии 1979 Николае Чаушеску Жану-Беделю Бокассе Подарил жену, которая была секретным агентом 1975 Мао Цзэдун Аугусто Пиночету Продолжал оказывать финансовую помощь, обещанную еще Альенде 1973

«Он всегда был хорошим мужем. Старался воспитать детей, чтобы они не стали предателями. С 1985 года, когда мы поженились, я никогда не видела, чтобы он сделал что-то плохое». Меа Сон о своем муже Пол Поте

Краткая история спасения животных Адольфом Гитлером

1927 ГОД Представители Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) выступают в немецком парламенте с предложениями о запрете вивисекции животных.

1933 ГОД Сразу после прихода к власти НСДАП инициирует принятие Рейхстагом запрета на жестокое умерщвление животных. Подобный закон становится первым в Европе.

1934 ГОД Министерство торговли и занятости публикует указ, ограничивающий охоту на диких животных.

1935 ГОД Принят «Закон об охране природы в Рейхе», согласно которому защите флоры и фауны должно уделяться особое внимание. Ведется организация работы заповедников.

1940 ГОД В пропагандистском фильме «Вечный жид» Фрица Хипплера рассказ о борьбе нацистов за права животных чередуется с кадрами забоя коровы по правилам кашрута.

«Наша партия всегда руководствуется двумя установками: первая — быть беспощадным к врагу, подавлять и уничтожать его; вторая — быть доброжелательным к своим, к народу, к товарищам». Мао Цзэдун

Мать Тереза, прошедшая процедуру беатификации (первый шаг на пути к канонизации), ездила в 1978 году на Гаити, чтобы получить местный орден Почетного легиона от Жан-Клода Дювалье, и впоследствии тепло о нем отзывалась.

Хосемария Эскрива, основатель организации Opus Dei, беатифицированный в 1992 году, по меньшей мере неделю жил в доме отдыха генерала Франциско Франко. Официальные биографы отрицают факт дружбы этих людей.

Святая Матрона Московская, по легенде, встречалась в 1941 году со Сталиным и благословила его на победу в войне. И хотя документальных подтверждений эта легенда не находит, икона, изображающая этот сюжет, висела в храме Святой Равноапостольной княгини Ольги в Стрельне под Петербургом.

«Он был добрым человеком, щедрым, готовым к диалогу с Западом. Что с ним потом случилось, я не знаю. Деньги и власть изменили его лицо». Халдейский священник Джейкоб Яссо о Саддаме Хусейне

Помогают ли диктаторы тем, кто сбежал от их диктатуры

После того как в 2003 году Саддам Хусейн был свергнут силами армии США, выяснилось, что еще с 1980 года он владел символическим ключом от города Детройт. В 1979 году после победы на выборах в Ираке Хусейн получил поздравление от находящейся в Детройте халдейской церкви Святого сердца. В ответ Саддам отправил халдеям, представляющим крупнейшую религиозную христианскую группу в мусульманском Ираке, $200 тыс. Спустя год около 20 халдеев посетили Ирак, где вручили диктатору переданный мэром Детройта ключ, а в ответ получили еще $200 тысяч. Церковь Святого сердца посещают более тысячи семей, большая часть которых ранее бежала из Ирака от режима Саддама.

Ценит ли народ доброту диктаторов

Франсиско Франко (Испания)

22-е место по результатам телепрограммы El Espan ol De La Historia, 2007 год

Николае Чаушеску (Румыния)

10-е место по результатам программы Mari Roma ni, 2006 год

Иосиф Сталин (СССР)

3-е место по результатам программы «Имя России», 2008 год

Хуан Перон (Аргентина)

3-е место среди политиков XX века по результатам программы El Gen Argentino, 2002 год

Иосип Броз Тито (Югославия)

1-е место по результатам программы Najvec i Hrvat, 2003 год

Антониу Ди Cалазар (Португалия)

1-е место по результатам программы Os Grandes Portugueses, 2007 год

Выгодно ли диктаторам быть добрыми

Лин Шэнь из Университета Бонна разработал модель, оценивающую выгоды, которые может получить диктатор благодаря своей доброте. Исходя из того что беззлобность правителя стимулирует инвестиции, но увеличивает вероятность революции, он пришел к выводу, что доброта властолюбивого диктатора должна быть ограничена. Также диктатор будет добрее в стране, инвестиционная привлекательность которой невелика.