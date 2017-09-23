Корпорация Transport for London, которая является функциональным подразделением администрации Большого Лондона и отвечает за управление транспортной системой города, отказалась продлевать лицензию Uber. Причиной стало «недопустимое» отношение администрации сервиса к преступлениям, которые совершают водители, и желание защитить права жителей Лондона.

«С момента появления Uber на улицах, сервис нарушает закон, эксплуатируя водителей и отказываясь нести ответственность за безопасность пассажиров», — заявил Стив Макнамар, генеральный секретарь ассоциации водителей такси Licensed Taxi Drivers' Association.

В то же время, сервис может продолжить работу на территории Лондона, если обжалует вынесенное TfL решение. Генеральный управляющий Uber в Лондоне Том Эдвидж подтвердил это намерение. Он подчеркнул, что в компании заняты 40000 лицензированных водителей, которые в случае закрытия сервиса останутся без работы.

Ранее водители Uber были уличены в махинациях, увеличивающих стоимость поездки.

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