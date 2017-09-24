Швейцарский стартап Swiss Alpin Air планирует начать поставки горного альпийского воздуха за рубеж, сообщает РИА Новости. Своей целевой аудиторией компания видит наиболее загрязненные города мира.

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Отменим, по данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее загрязненные города находятся в Иране, Индии и Китае.

Чистый альпийский воздух будет доступен для покупки во флаконах по семь литров, оснащенных аэрозолем. Один флакон обойдется в $21, также можно будет приобрести наборы из трех или шести флаконов со скидкой. Одного флакона, по уверениям компании, должно хватить на 120 вдохов.

«Каждый год туристы приезжают в швейцарские Альпы, чтобы насладиться бодрящими видами и вдохнуть чистейший горный воздух. Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы же экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире», — цитируют РИА Новости представителей Swiss Alpin Air.