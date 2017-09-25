С 23-го по 27-е сентября в Москве проходит ежегодный фестиваль аудиовизуального искусства «Круг света», и Большой театр традиционно участвует в этом событии. В прошлом году прямо на фасаде Большого зрителям показали «Лебединое озеро», а в этом — рекламу последнего сезона сериала «Физрук» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Завершающий сезон телесериала «Физрук» выйдет на канале ТНТ 9 октября.

В московском международном фестивале «Круг света» ежегодно принимают участие специалисты в области аудиовизуального искусства со всего мира. Фестиваль проходят на площадках по всей Москве. В этом году шоу проходят на Театральной площади, в Царицыне, Останкине и Строгине.