Анонимный британский художник Chemical X совместно со скульптором Schoony создал композицию «Дух экстаза», в центре которой — восковая фигура актрисы Кары Делевинь, парящая в окружении 7 тысяч таблеток экстази.

Отметим, что сам Chemical X не называет имени центрального персонажа скульптуры. Он описывает ее как «британскую модель и актрису, которая является фанаткой Chemical X и коллекционирует его работы». При этом рисунки на скульптуре в точности повторяют татуировки на теле Делевинь.

Shit! She's escaped! Публикация от Chemical X (@chemical_x_lab) Сен 21 2017 в 5:20 PDT

Таблетки экстази, которые окружают восковую фигуру, выложены в форме гипнотизирующих кругов. По словам автора, они были изготовлены в частной подпольной лаборатории.

Стоимость работы оценивается в $1,2 млн. Она будет представлена на выставке CX300 в секретной и пока не анонсированной локации в Лондоне, наравне с другими экспонатами. Всего Chemical X продемонстрирует 17 композиций, которые также используют экстази: общее число таблеток достигает 17 тысяч.

Chemical X известен тем, что разрабатывал логотипы для Пола Окенфолда, брендов Vans, Playstation, Coca-Cola и MTV. Также художник сотрудничал со Снуп Доггом, Disney и BBC.