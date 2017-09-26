11 октября в московском театре Маяковского пройдет первый сольный вечер писателя и рассказчика Александра Цыпкина, создателя проекта беспринцЫпные чтения: два часа историй в исполнении самого автора, а также целой плеяды молодых актеров, резидентов беспринЦыпных чтений.

Впервые рассказы Александра Цыпкина прочтет Павел Табаков. Сюрпризами обещали отметиться сооснователи чтений, писатели Александр Маленков и Александр Снегирев.

«Я так долго терпел «дедовщину» во время выступлений со старшими по всем званиям, что решил устроить себе небольшую дембельскую читку и побыть на сцене самым старшим. Тем более, мне как раз исполнится сорок два. А если серьезно, то устроим трогательный балаган, рассказы от детских до хулиганских. На сцене мои друзья и собутыльники, особенно рад, что Паша стартует в нашем сомнительном шоу. Будет весело и беззаботно, как и должно быть на дне. Дне рождения, разумеется», — прокомментировал событие его главный герой.

Сборник рассказов «Женщины непреклонного возраста» Александра Цыпкина стал самой продаваемой сатирической книгой в России в 2015-м году. В августе 2015-го он занял первое место в рейтинге российской прозы сети книжных магазинов «Москва», и до сих пор держится в топ-20, что стало российским рекордом.