1.

Позор Коллоу

Помните премьер-министра Майкла Коллоу из самого первого выпуска «Национальный гимн» (National Athem)? Террорист жестоко унизил его перед всей нацией, заставив совокупляться со свиньей в прямом эфире ради спасения попавшей в заложники девушки. В конце эпизода нам показали, что произошедшее серьезно ухудшило его отношения с женой, хотя на публике пара демонстрировала счастливый брак.

Чем закончилось дело, становится известно из серии третьего сезона «Заткнись и танцуй» (Shut up and dance). Пока главная героиня рассматривала одну из веб-страниц, внимательный зритель мог заметить баннер с заголовком «Премьер-министр Коллоу разводится».

А в серии «Нырок» (Nosedive) того же 3-го сезона в одной из сцен можно заметить твит, кажется, уже бывшего премьер-министра: «Только что выгнали из зоопарка снова ☹". Видимо, страна так и не простила своему герою половой акт со свиньей.

2.

Виктория Скилейн

Чарли Брукер уже упоминал о желании выпустить полноценный сиквел эпизода «Белый медведь» (White bear) из 2-го сезона. Но пока этого не произошло, он закладывает отсылки к главной героине эпизода Виктории Скилейн в другие серии.

Как мы помним, Виктория была подельницей своего мужа. Вместе они совершили жестокое убийство, и теперь общество ежедневно творит над ней правосудие, заставляя снова и снова переживать то ощущение беспомощности и ужаса, которое испытала убитая девочка.

Ссылки на Викторию есть в эпизоде «Белое Рождество» (White Christmas), когда в новостной ленте она упоминается как сообщница убийцы маленькой девочки.

В «Заткнись и танцуй» также присутствует отсылка к судебному процессу над ней, а последнее упоминание Виктории было замечено в эпизоде «Враг народа» (Hated in the nation). Если внимательно вглядеться в экран компьютера героини, можно заметить ссылку на Twitter с хэштегом #DeathTo, под которым пользователи писали о ненавистных обществу фигурах.

Кстати, в этом же эпизоде офицер полиции Блю говорила о Виктории, вспомнив, что участвовала в расследовании ее дела.

3.

Символика «Белого медведя»

Еще немного о «Белом медведе»: символ, который Виктория видит на экране телевизора ежедневно после пробуждения появляется также в тюремной камере Джо из эпизода «Белое рождество». Кроме того, вы можете увидеть его на игровых фишках в серии «Игровой тест» (Playtest) из 3-го сезона.

4.

Hot shot

Кадры выступления на шоу талантов «Hot Shot» из эпизода «Пятнадцать миллионов заслуг» (Fifteen million merits, первый сезон) можно заметить на телевизоре Джо из «Белого рождества». А вот в серии «Момент Валдо» (The Waldo Moment, второй сезон) вы можете отчетливо разглядеть лицо главной героини «Пятнадцать миллионов заслуг» Эби Кхан на одном из билбордов города.

5.

Валдо

Помните саркастичного пошляка Валдо, синего медведя из выпуска «Момент Валдо»? Стикеры с ним можно заметить при переписке героев из «Заткнись и танцуй», а еще кадры шоу с участием медведя мелькают в «Белом рожестве», пока Джо переключает каналы. Также в этом выпуске один из клиентов главного героя использует никнейм «I Am Waldo» («Я — Валдо»), который вы увидите, если всмотритесь в героев онлайн-трансляции. Кроме того, в новостной ленте мелькает имя политического кандидата Лиама Монро в связи с сексуальным скандалом, что также отсылает к «Моменту Валдо».

6.

Тест на беременность

Практически идентичные тесты на беременность можно заприметить у героинь выпусков «История всей твоей жизни» (The Entire history of you, первый сезон) и «Я скоро вернусь» (Be right back, второй сезон). Есть небольшая разница в дизайне, но результат (танцующий младенец с леденцом в руке) аналогичен.

7.

Sea of Tranquility

Помните, в «Национальном гимне» был специалист по спецэффектам, который хотел защитить премьер-министра от позорного соития со свиньей? Тогда он сказал, что сейчас работает над каким-то «лунным вестерном для HBO». Так вот этот вестерн назывался Sea of Tranquility, и фанатов-косплееров именно этого шоу встретила в своей погоне за рейтингом главная героиня эпизода «Нырок», Лейси.

8.

Granular

В эпизоде «Игровой тест» в руках героя вы можете заметить журнал с Шу Сайто на обложке. В левом нижнем углу упомянута компания Granular, которая разработала Автономный Комахо-Дрон из выпуска «Враг народа».

9.

TCKR

Если вы думали, что в обложке скрыт лишь один секрет, вы ошиблись. Посмотрите на аббревиатуру компании TCKR наверху. Ничего не напоминает? Да, именно эта компания разработала виртуальный мир для героев одного из лучших эпизодов сериала (она принесла Брукеру «Эмми»), — «Сан Джуниперо» (San Junipero, третий сезон).

10.

Шу Сайто

Во «Враге нации» использован любимый прием Чарли Брукера — новостная лента. Когда один из героев смотрит телевизор, в бегущей строке упоминается, что Шу Сайто запустил совершенно новую игровую систему, жертвой которой стал Купер, главный герой эпизода «Игровой тест».

11.

MASS

В еще одной новостной ленте из «Врага нации» анонсируется новый проект MASS для проведения военных операций. Мы могли бы подумать, что это неважно, но в эпизоде «Люди против огня» (Men against fire, третий сезон) импланты, вживляемые военным, чтобы те убивали «тараканов», носят кодовое название MASS.

12.

UKN / Geraint Fitch

Выдуманное медиа UKN появляется сразу в нескольких эпизодах «Черного зеркала». Марта из «Я скоро вернусь» получает электронное письмо от UKN News, а в «Национальном гимне» и «Моменте Валдо» можно заметить один и тот же заголовок в новостной бегущей строке: «Geraint Fitch cleared of wrongdoing following paparazzi scuffle».

