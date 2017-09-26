По заявлению главы Роскомнадзора Александра Жарова, Facebook обязан исполнить российский закон о локализации персональных данных к 2018 году. В противном случае, социальная сеть будет заблокирована на территории РФ.

«Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно», — рассказал Жаров «Интерфаксу».

Он также уточнил, что сейчас Facebook рассматривает возможности исполнения закона, так что Роскомнадзор подождет решения компании до 2018-го года, и только затем примет меры, если это потребуется.

По данным ВЦИОМ, 13% российских интернет-пользователей ведут аккаунты в Facebook. Жаров полагает, что блокировка компании не приведет к серьезным последствиям.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», — заявил он.

Закон о локализации персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он предполагает, что любая компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В ноябре 2016 года Роскомнадзор заблокировал социальную сеть LinkedIn, отказавшуюся перенести серверы для хранения персональных данных российских пользователей на территорию РФ.

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