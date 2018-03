Сервис микроблогов Twitter объявил об изменении главного принципа отправки сообщений — теперь часть пользователей сможет писать твиты длиной не в 140 символов, как это было ранее, а в 280. Как и любое нововведение, оно понравилось далеко не всем.

«Я опубликовала свою первую книгу. Вы можете прочитать ее в новом твиттере».

«I just published my first book. You can read it on New Twitter.» — shannonwoodward (@shannonwoodward) September 26, 2017

«Мой единственный талант заключался в способности думать твитами на 140 символов. Не уверена, что смогу развить его до 280».

literally my only talent was being able to think of tweets exactly 140 characters long. i don't know if I will be able to alter this to 280. — christine teigen (@chrissyteigen) September 26, 2017

Основатель Twitter Джек Дорси написал длинный твит о новведении, и вот как на него отреагировали.

«Твиттер, ничего не понимает про свой собственный продукт с 2006 года».

Twitter, not understanding its own product since 2006. — Daniel Heitmann (@dictvm) September 26, 2017

«Дональд Трамп разрушает Америку со 140 символами. Представьте, чего он сможет достичь с 280».

. @realDonaldTrump has been wrecking America 140 characters at a time. Imagine what he could do with 280 now. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 27, 2017

«Дорогой твиттер, будь осторожен в своих желаниях».

«Проверяю, могу ли писать на 280 символов или на 140, как все остальные. Думаю, что все же 140. Ну, если бы у меня было 280 символов, я бы рассказал вам, где спрятано золо»

Seeing if i have 280 characters or only 140 like everyone else. I guess its just 140. well if I had 280 I'd tell you where the gold is hidd — Boogie2988 (@Boogie2988) September 27, 2017

«140+140=280. Теперь я знаю, почему твиттер вводит 280 символов».

140+140 =280. Now I know why twitter is introducing #280characters limit pic.twitter.com/kPmkZHIs8h — Aakash (@PUNchayati) September 27, 2017

«Мне не нужны 280 символов. Мне достаточно 140 символов и кнопки «редактировать»».