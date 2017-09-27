Леонардо Ди Каприо сыграет 26-го президента США Теодора Рузвельта в новом байопике Мартина Скорсезе. Как сообщает Variety, актер и режиссер также выступят продюсерами, а производством фильма займется киностудия Paramount Pictures. Других подробностей о проекте нет.

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Последний фильм Ди Каприо и Скорсезе — «Волк с Уолл-стрит» — вышел в 2013 году. С тех пор в СМИ неоднократно появлялась информация об их совместных проектах, но они так и не воплотились в жизнь. Например, фильм «Дьявол в Белом городе» по документальному роману романе американского журналиста Эрика Ларсона или картина Killers of the Flower Moon по мотивам книги Дэвида Гранна Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI.

Теодор Рузвельт занял пост президента в 1901 году после покушения на Уильяма Мак-Кинли, став самым молодым главой государства в истории США (ему было 42 года). Он же — первый американский лидер, получивший Нобелевскую премию мира. Рузвельт был известен своей военной деятельностью, а также борьбой за сохранение природы и национальных парков (Ди Каприо, как известно, тоже защитник окружащей среды).